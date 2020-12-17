"Нельзя судить о тренере по одной игре. Три матча назад он был хороший, шла речь о продлении контракта, а сейчас он проиграл "Сочи" и "Зениту", и началось. Продление контракта, возможно, было бы движением вперёд, но мы видим, что почему-то Тедеско здесь некомфортно. И предыдущие события в Сочи это показали", - заявил Гунько.
Московский "Спартак" уступил на выезде петербургскому "Зениту" в матче 19-го тура РПЛ (1:3). После матча главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско заявил, что не собирается подписывать новый контракт со "Спартаком". Действующее соглашение Тедеско с московской командой рассчитано до 31 мая 2021 года.
Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. В прошлом сезоне под его руководством московская команда заняла 7-е место в чемпионате России и дошла до полуфинала Кубка России.
"Спартак" идет на 2-м месте, набрав 35 очков. Отставание от первого места, которое занимает "Зенит", составляет шесть очков.
Источник: РБ-Спорт
Гунько: мы видим, что Тедеско в "Спартаке" некомфортно
Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Гунько прокомментировал заявление нынешнего главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско о том, что он не будет продлевать контракт с московской командой.
Фото: ФК "Химки"
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