Как заявил Бердышев, разговоры о переезде Александра Кокорина действительно имели место. "Фиорентина" вышла на московский "Спартак" с предложением о покупке. По информации агента форварда "красно-белых", за Кокорина выставили ценник в 15 млн. евро, чем отпугнули потенциального покупателя.
Александр Кокорин перешел в московский "Спартак" летом этого года на правах свободного агента. В этом сезоне он провел во всех турнирах 10 матчей, забив в них 2 мяча с пенальти.
Источник: Sport24
Агент Кокорина прокомментировал интерес к игроку со стороны "Фиорентины"
Агент нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина Тимофей Бердышев прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в итальянскую "Фиорентину".
Фото: ФК "Спартак"
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