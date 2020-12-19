Массажист Кокорина: Александр сейчас на Мальдивах, где ему нужен просто отдых

Сергей Колесников, массажист форварда "Спартака" Александра Кокорина, высказался об отъезде игрока на Мальдивы.
Фото: "Спартак"
"У Саши сейчас травма четырехглавой мышцы бедра. "Спартак" предписал ему тренироваться? Если это правда, то маразм, это уже как наказание. Он же будет уставшим. Он сейчас на Мальдивах, где ему нужен просто отдых", - сказал Колесников.

Он также заявил, что Кокорин сможет проходить реабилитацию, находясь в отпуске. Кроме того, Колесников сообщил, что продолжит работу с игроком, когда тот вернется в Россию.

Напомним, ранее СМИ опубликовали данные, согласно которым Кокорин самовольно покинул расположение "Спартака" и отправился отдыхать на Мальдивы. Отмечалось, что руководство "красно-белых" настаивало на том, чтобы игрок остался в России и проводил индивидуальные тренировки.

Источник: Чемпионат

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Теги: Кокорин Спартак
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