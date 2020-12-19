Соболев: многие говорили про связку Кокорин - Соболев, но пока не складывается

Нападающий "Спартака" Александр Соболев поделился мнением о партнерах по команде и затронул проблему травм форварда "красно-белых" Александра Кокорина.
Фото: "Спартак"
"Ларссон — быстрый, техничный, всегда может забить. Понсе я называю маленьким танчиком. Многие говорили про русскую связку Кокорин — Соболев, которая должна была рвать всех в нападении. Но пока не складывается. Раз травма, два травма — Кокорин хоть и суперзвезда, но тоже человек, Саша очень переживает по этому поводу", - сказал Соболев в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кокорин покинул расположение "Спартака" без разрешения со стороны руководства "красно-белых". Указывалось, что Александр отправился отдыхать на Мальдивы. При этом отмечалось, что руководство "Спартака" хотело, чтобы нападающий остался в России и тренировался в индивидуальном режиме.

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Теги: Кокорин Соболев Спартак
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