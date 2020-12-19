"Не понимаю, откуда появляется эта информация. Кокорин находится на контракте в "Спартаке". Сколько можно придумывать и раскачивать эту тему?" - сказал Рубашко.
Напомним, что Кокорин играл за "Сочи" в первой половине текущего года. Сочинцы арендовали его у "Зенита". В августе нападающий присоединился к "Спартаку".
Источник: Чемпионат
В "Сочи" отреагировали на сообщения о возможном трансфере Кокорина
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал данные СМИ о возможном возвращении форварда "Спартака" Александра Кокорина в сочинский клуб.
Фото: "Спартак"
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