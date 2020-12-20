"Предположим, что я профессиональный футболист, пропустил практически половину сезона, все травмы и болезни берем в учет. Я потерял это время, какие мне Мальдивы. Должен готовиться к следующему году, 2 месяца для этого есть, а я поехал отдыхать. Нормально это? Отношение такое не у него одного, а у многих футболистов, которые сейчас играют в РПЛ. Получается так, что где он хочет — играет, где не хочет — не играет", - заявил Гаврилов.
Отметим, ранее пресса сообщила, что Кокорин отправился отдыхать на Мальдивы, не выполнив требования "Спартака". Руководство клуба настаивало на том, чтобы игрок некоторое время не уезжал из России и тренировался в индивидуальном режиме.
Напомним, что Кокорин стал игроком "Спартака" минувшим летом, присоединившись к команде на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за "красно-белых" восемь матчей в РПЛ, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Спорт-Экспресс
Гаврилов раскритиковал Кокорина за отъезд на Мальдивы
Экс-игрок "Спартака" Юрий Гаврилов раскритиковал нападающего "красно-белых" Александра Кокорина за решение отправиться на Мальдивы в обход требований руководства клуба.
Фото: РИА Новости
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