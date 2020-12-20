По данным источника, "красно-белые" хотят получить за игрока столько, сколько уже потратили. Это 2,5 миллиона евро (по другим данным - 4 миллиона) подъемных, а также зарплата нападающего за полгода - 1,5 миллиона евро. Всего - около пяти миллионов евро.
При этом такие деньги "Спартак" хочет получить от какого-либо из российских клубов. Для заграничных клубов ценник находится выше отметки в пять миллионов евро.
Источник: РБ-Спорт
Источник: "Спартак" хочет получить за Кокорина около 5 млн евро
"Спартак" рассматривает возможность расставания с форвардом Александром Кокориным.
Фото: ТАСС
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