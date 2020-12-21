Наставник "Спартака" Доменико Тедеско получил трехматчевую дисквалификацию. Также его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин также получил штраф в 50 тысяч рублей. Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо признан невиновным.
Напомним, что во время матча Тедеско вступил в словесный конфликт с Бородиным. После этого сообщалось, что главный тренер "Спартака" обвинил Бородина в расистских высказываниях.
Кроме того, после матча Тедеско поссорился с вратарем "Сочи" Сосланом Джанаевым. Между представителями команд возникла потасовка. Впоследствии Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударили. Сообщалось, что удар мог нанести Жоаозиньо.
Источник: Чемпионат
Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение на игре с "Сочи"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказание участникам конфликтов в матче 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0).
Фото: "Спартак"
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