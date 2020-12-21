"Запросили в КДК мотивационную часть решения. После изучения материалов сформируем свою позицию", - заявил директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов.
Отметим, что КДК оштрафовал Тедеско на 50 тысяч рублей и дисквалифицировал его на три матча за поведение на игре "Сочи" - "Спартак", состоявшейся в 18-м туре РПЛ (1:0).
Источник: Чемпионат
В "Спартаке" отреагировали на дисквалификацию Тедеско
В "Спартаке" отреагировали на наказание, вынесенное Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС главному тренеру команды Доменико Тедеско.
Фото: "Спартак"
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