"Для меня это уже второй уход из "Зенита". В начале года в "Зените" началась очередная серия реогранизаций, и в один момент мне сказали, что в моих услугах больше не нуждаются. Вот так мы и разошлись", - сказал Евменов в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Евменов покинул "Зенит" в октябре этого года. Он отвечал в петербургском клубе за рынок игроков по Южной Америке.
В текущем сезоне РПЛ "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко.
В Лиге чемпионов 2020/21 команда Сергея Семака заняла последнее место в своей группе, набрав одно очко в шести матчах.
Евменов рассказал о своем уходе с поста главы скаутской службы "Зенита"
Бывший глава скаутской службы "Зенита" Антон Евменов рассказал о своем уходе из клуба.
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