"Честно говоря, я не вижу четкой стратегии у "Локомотива". Слышу только разговоры, но не замечаю дел. Это будет тяжелый сезон для команды.
Геркус сказал, что этот "Локомотив" увидит Лигу чемпионов через десятилетия? Это зависит от дальнейших решений. К сожалению, сейчас я настроен не очень оптимистично. Но буду рад ошибиться", - заявил Штоффельсхаус.
Московский "Локомотив" ушел на зимний перерыв, занимая 8-е место. У команды Николича в активе 28 очков в 19-ти матчах. В последних двух турах РПЛ "железнодорожники" потерпели поражения от "Краснодара" (0:5) и "Химок" (2:3).
В Лиге чемпионов "Локомотив" занял последнее место в группе с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом", набрав 3 очка в шести матчах.
Источник: Sport24
Штоффельсхаус - о работе Кикнадзе в "Локомотиве": слышу только разговоры, но не замечаю дел
Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус высказал мнение о работе нынешнего руководства московской команды.
Фото: ФК "Локомотив"
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