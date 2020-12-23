Источник: кандидат на место Василия Кикнадзе в "Локомотиве" - Владимир Леонченко

Советник губернатора Воронежской области Владимир Леонченко может сменить Василия Кикнадзе на посту генерального директора "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, Владимир Леонченко может стать гендиректором "Локомотива", если Александр Плутник, заместитель гендиректора РЖД, получит должность главы совета директоров московской команды.

Владимир Леонченко играл за московский "Локомотив". Игровую карьеру он закончил в 2007 году. Работал тренером, агентом, был главой профсоюза игроков и тренеров.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что с поста главы совета директоров "Локомотива" может уйти Анатолий Мещеряков, а вместе с ним московский клуб может покинуть и гендиректор команды Василий Кикнадзе.

"Локомотив" ушел на зимнюю паузу на 8-м месте, набрав в 19-ти матчах 28 очков. В группе Лиги Чемпионов "железнодорожники" заняли последнее место.

Источник: Чемпионат

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Теги: Кикнадзе Локомотив Мещеряков
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