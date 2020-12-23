Каррера, Жардим или Сёмин? Кто может возглавить «Спартак» после Тедеско

«Спартак» расстался с гендиректором, которого назначил лишь полгода назад, а теперь ещё и, по всей видимости, потеряет и главного тренера. Доменико Тедеско после матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» объявил, что не продлит контракт, истекающий в конце сезона. По словам Тедеско, решение связано с карантинными ограничениями, не позволяющими ему видеться с семьёй.
Что бы ни было истинной причиной, побудившей Тедеско закончить свои приключения в РПЛ, «Спартаку» теперь нужно принимать тяжёлое решение. В общем, потоптавшись на месте, «Спартак» вновь оказался на исходной позиции. И решать по тренеру, видимо, нужно уже сейчас, ведь именно новому специалисту предстоит работать с составом, который может быть сформирован во время зимнего трансферного окна.
Массимо Каррера (безработный, последний клуб — АЕК)
Накануне информационное пространство взорвала новость об уходе Массимо Карреры из АЕКа. Приключение итальянца в Греции получилось таким же коротким, как и квест Тедеско в России. В АЕКе Каррера проработал около года, началось всё здорово. Команда под его руководством заняла третье место в чемпионате Греции, вышла в финал Кубка страны. Но дальше всё испортилось. В Лиге Европы АЕК провалился, став худшей командой в группе с «Лестером», «Брагой» и «Зарёй». В чемпионате Греции АЕК отстал от лидера на восемь очков и обосновался на четвёртом месте.
Сам Каррера, похоже, подозревал игроков в том, что они его сливают. Так, после очередной неудачи тренер провёл жёсткую беседу с игроками и заявил им, что готов уйти, если они видят в нём проблему. Примечательно, что историю кто-то слил журналистам. Видимо, кто-то из футболистов действительно посчитал, что во всём виноват Каррера.
Агент тренера, отвечая на вопрос о возможном возвращении в «Спартак», заявил, что нет ничего невозможного. Но затем футбольный агент и менеджер Марко Трабукки, которого связывают дружеские отношения с Каррерой, бросил загадочную фразу о том, что Массимо пока не может вернуться в Россию. В общем, происходит там что-то странное. Но сама идея возвращения итальянца выглядит перспективно: кого ж ещё звать «Спартак» в такой ситуации?
Кике Сетьен (безработный, последний клуб — «Барселона»)
62-летний испанский тренер Кике Сетьен уже вошёл в историю. Правда, сделал он это явно не так, как хотелось. Его запомнят, как человека, при котором «Барселону» уничтожила «Бавария». Именно при нём каталонцы проиграли в Лиге чемпионов мюнхенцам со счётом 2:8. И после того поражения, как говорят испанские СМИ, капитан «Барсы» Лео Месси решил, что надо что-то менять.
Тем не менее, Сетьена не стоит судить лишь по этому провалу. В «Барселоне» проблемы назрели давно, посмотрите, как выглядит команда сейчас при Роналде Кумане. Стало лишь хуже. До этого у Сетьена был весьма неплохой отрезок в «Бетисе», да и комбинационный стиль футбола, о котором так мечтают фанаты «Спартака», тренер любит и чтит.
Вариант с Сетьеном возник, судя по всему, из-за нового спортивного директора клуба Дмитрия Попова. Они в своё время вместе играли за «Расинг». К тому же, Сетьен раньше помогал Николаю Писареву в сборной России по пляжному футболу. В общем, для Сетьена Россия точно не чужая страна. Вряд ли у него возникнут серьёзные проблемы с адаптацией.
Леонарду Жардим (безработный, бывший клуб — «Монако»)
Как утверждает «Чемпионат», португалец Леонарду Жардим является главным претендентом на пост главного тренера «Спартака». По данным источника, экс-босс «Монако» попросил зарплату в 6 млн евро.
Последним клубом Жардима был «Монако». Португалец дважды руководил командой с 2014 года. Именно при нём монегаски выиграли чемпионат Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Кроме того, Жардим раскрыл Килиана Мбаппе, который в итоге за рекордную сумму перешёл в «ПСЖ».
У Жардима впечатляющий послужной список в «Монако», но не совсем понятно, насколько он мотивирован для работы в России. Ещё недавно слухи связывали его с топ-клубами Еврпы. Зачем же ему теперь идти в «Спартак»? Разве что за большими деньгами, которые он может получить в России.
В то же время португальские эксперты, на которых ссылается «Чемпионат», очень высоко оценивают кандидатуру Жардима, называя его одним из трёх лучших тренеров страны.
Роберт Морено (безработный, бывший клуб — «Монако»)
В числе претендентов называют ещё одного бывшего тренера «Монако» Роберта Морено. Пожалуй, это — самый нелогичный из всех вариантов, которые есть у «Спартака». Ранее тренер поработал в сборной Испании и «Монако», но в обоих случаях уходил со скандалом.
Морено начинал в качестве видеоаналитика в «Кастельдефельсе». В итоге он познакомился с Луисом Энрике, который в то время был главным тренером «Барселоны B». Погружённость в статистику произвела впечатление на Энрике, который потом возил с собой Морено в «Рому», «Сельту», «Барселону» и сборную Испании. Роберт в итоге заменил Энрике в сборной Испании: главный тренер оставил свой пост из-за смерти дочери. Позднее Луис Энрике вернулся, но решил отказаться от работы с Морено, который в итоге вывел сборную на Евро-2020. Отношения между коллегами испортились, оба, по данным СМИ, считают друг друга предателями.
В конце 2019 года «Монако» предложил Морено сменить Жардима. Но испанец в итоге провёл с монегасками лишь 12 матчей во всех турнирах, после чего сезон был завершён досрочно из-за пандемии. Ничто не намекало на увольнение тренера, но новый спортивный директор Пол Митчелл решил позвать в клуб Нико Ковача, который провалил работу в «Баварии». С тех пор Морено остаётся без работы.
Курбан Бердыев (безработный, бывший клуб - «Рубин»)
Единственным русскоязычным тренером в списке реальных возможных претендентов является Курбан Бердыев. 68-летний специалист недавно заявил, что не планирует завершать карьеру и ждёт интересные предложения. Возможно, именно об оффере из «Спартака» и говорил Курбан Бекиевич.
Первое пришествие Бердыева могло состояться ещё летом 2016 года. Тогда Леонид Федун хотел привести Бердыева на место Дмитрия Аленичева. По данным казанского «Бизнес Online», Федун был готов удовлетворить финансовые требования тренера, уже был согласован контракт, но в итоге в «Спартаке» засомневались. Против Курбана Бекиевича был заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков. Пока «Спартак» думал, с Бердыевым связался «Локомотив». Именно это вызвало недовольство Федуна, который решил отказаться от кандидатуры Бердыева. В итоге в московский клуб попал Массимо Каррера, всё остальное, как говорится, история.
Последним местом работы Бердыева был «Рубин». Летом 2017 года он возглавил казанцев во второй раз, но в итоге там не впечатлил. Впрочем, неудачи происходили на фоне проблем с финансированием.
Главный вопрос — готов ли Федун и сам Бердыев возобновить переговоры и сотрудничество после столь смазанного начала? Безусловно, тренер может дать многое столь мощному клубу, но готовы ли руководители «Спартака» брать такого специалиста, который точно не будет «ручным».
Юрий Сёмин (безработный, бывший клуб – «Локомотив»)
А, может, «Спартаку» взять и сделать ход конём? Ведь, как известно, старый конь борозды не испортит. Юрий Сёмин после увольнения из «Локомотива» сам говорит, что открыт к предложениям. У него есть спартаковское прошлое, а как можно утереть нос Василию Кикнадзе, если выиграть чемпионат со «Спартаком»?!
Но, конечно, скажем сразу, что всё это – из области фантастики. Сёмин, по всей видимости, в число претендентов на тренерское кресло красно-белых не входит.
Фото: Sports.ru, РИА "Новости", OJogo, Sportklub.