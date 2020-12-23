Вспоминая о ситуации, когда функционер показал средний палец фанатам "Локо", Коломейцев сказал: "Его завели, а он вспылил. Тем более это было адресовано конкретному человеку. Конечно, не стоило так делать. Просто болельщики нагнетали, давили на него. Но теперь можно сказать, что после того, как не продлили контракт с Семиным — никто из фанатов не простит Кикнадзе", - приводит слова футболиста Sport24.
Напомним, что, по информации ряда источников, Кикнадзе до конца года покинет "Локомотив". Также прекратит работу в клубе председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Ранее появились слухи, что должность в структуре "Локо" может получить бывший наставник красно-зеленых Юрий Семин.
Коломейцев - о Кикнадзе: никто из фанатов "Локомотива" не простит его
Бывший игрок "Локомотива" Александр Коломейцев высказался о гендиректоре красно-зеленых Василии Кикнадзе.
Фото: ФК "Локомотив"
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