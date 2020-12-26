Лаврова спросили, какие эмоции вызывает у него нынешнее положение дел в "Спартаке".
"Я не знаю. Мы привыкли быть патриотами московского "Спартака". Команду кидало из стороны в сторону не раз в этой жизни. Кроме "Динамо", больше никого не припомню, кто вылетал во вторую лигу в своей истории. Но тем и интересен феномен "Спартака", что не бывает такого, что болельщики говорят: "Всё, я больше за "Спартак" не болею". Есть какая-то внутренняя энергетика, которая, даже когда "Спартак" играет из рук вон плохо, все-таки заставляет тебя с этой командой оставаться", - заявил Лавров.
Отметим, что "Спартак" завершил первую часть текущего розыгрыша РПЛ на третьем месте в турнирной таблице, имея в запасе 35 очков. От первого места, на котором пребывает "Зенит", "красно-белых" отделяют шесть баллов.
Кроме того, напомним, что "Спартак" решил продолжить до конца нынешнего сезона сотрудничество с главным тренером команды Доменико Тедеско. Немецкий специалист не собирается продлевать контракт с "красно-белыми", рассчитанный до конца сезона. В связи с этим сообщалось, что "Спартак" может расстаться с Тедеско уже зимой, однако руководство клуба дало тренеру возможность полностью отработать контракт.
Источник: Матч ТВ
Лавров - о "Спартаке": есть энергетика, заставляющая тебя оставаться с этой командой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, являющийся болельщиком "Спартака", высказался о положении дел в клубе.
Фото: РИА Новости
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