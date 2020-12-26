"Это зверь! Павел Яковенко - это самый жесткий тренер, который у меня был. Он зверюга, тигр, но он справедливый. Конечно, тренировочный процесс у него очень жесткий, у него тотальный контроль. У Яковенко был помощник, мы его называли Шрек, который мог забежать в любую комнату, в любой туалет, нюхать все, что ему хочется - никакого личного пространства. Ты должен думать только о футболе.
Была одна история со мной. Мы играли лома и я на стандарте упустил игрока, который забил гол. Я понимал, что это смерть. В перерыве Яковенко на меня кричит, сразу меняет, а потом меня, Ещенко и еще кого-то из молодых ребят закрывает на базе. Потом утро перезвонил, спросил, где я и сказал ехать домой. Он люто суровый тип.
Еще был момент. Когда ты приходишь на тренировку, ты обязан зайти к доктору, у которого на столе огромное блюдо с таблетками. Доктор набирает тебе горсть таблеток, ты должен это выпить сразу. Я не знаю, был ли это допинг или нет, но бежали мы топ.
Мое любимое упражнение было - на всё поле персонально один в один квадрат и играл я с самым безумным футболистом - это Данишевский. После такого упражнения ничего не страшно.
Кстати, где сейчас Александр Данишевский? В Крыму? Это яркий пример, как можно всё потерять. Это был очень талантливый человек. Его Червиченко на руках носил. Я помню подъемные, машины, квартира, еще какие-то блага. Как можно оказаться в Крыму, вообще ничего нет, ноль", - сказал Савин в интервью ютуб-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".
Савин - о Данишевском: это яркий пример, как можно всё потерять
Бывший футболист и спортивный блогер Евгений Савин рассказал о работе под руководством Павла Яковенко в "Химках".
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