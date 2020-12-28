"Кроме постоянного давления и необходимости добиваться результата, основной проблемой работы в столь известном клубе стало сохранение баланса между деятельностью внутри клуба и публичными выступлениями", - отметил Цорн.
Напомним, Цорн оставил должность гендиректора "Спартака" в июле. Его пост занял Шамиль Газизов, пришедший из "Уфы". Он был уволен из "Спартака" в нынешнем месяце.
Источник: Lawyers Magazine
Цорн назвал главную проблему работы в "Спартаке"
Бывший гендиректор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал, с какой проблемой столкнулся во время работы в столичном клубе.
Фото: "Спартак"
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