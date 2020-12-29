"Решение очевидное - пришел Василий Березуцкий, где-то там неподалеку в системе клуба работает брат Алексей. Думаю, и его подтянут в основную команду. Зачем им столько тренеров.
Сейчас незачем дергать команду, сезон продолжается, ЦСКА идет на втором месте. Я не знаю, сколько еще действует контракт у Гончаренко, но, думаю, летом он уйдет. И главным станет Вася, под него зачищают поляну. А он уже сам наберет помощников", - сказал Ловчев.
Сегодня московский ЦСКА заявил, что не будет продлевать контракты с Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым. Стороны приняли решение не продолжать сотрудничество.
Виктор Онопко вошел в тренерский штаб армейской команды в 2009 году. Сергей Овчинников стал старшим тренером ЦСКА в 2014 году.
Василий Березуцкий в августе этого года вошел в штаб Виктора Гончаренко. Его брат Алексей занимает пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам.
Источник: "Советский спорт"
Ловчев - об уходе Онопко и Овчинникова из ЦСКА: в команде зачищают поляну под Василия Березуцкого
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал уход из ЦСКА Виктора Онопко и Сергея Овчинникова.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!