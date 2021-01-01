"Порту" выиграл борьбу за нападающего "Гремио" Пепе, которым интересовался "Зенит"

"Порту" близок к подписанию вингера "Гремио" Пепе, интерес к которому проявлял " Зенит ".

Фото: ФК "Гремио"

По данным источника, клубы практически согласовали переход 23-летнего игрока. Сообщается, что трансфер обойдется "Порту" примерно в 13 млн евро.



В текущем сезоне на счету Пепе 12 забитых мячей и 8 голевых передач в 39 матчах за "Гремио". Его контракт с клубом рассчитан до конца 2024 года.



Источник: A Bola