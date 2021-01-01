По данным источника, клубы практически согласовали переход 23-летнего игрока. Сообщается, что трансфер обойдется "Порту" примерно в 13 млн евро.
В текущем сезоне на счету Пепе 12 забитых мячей и 8 голевых передач в 39 матчах за "Гремио". Его контракт с клубом рассчитан до конца 2024 года.
Источник: A Bola
"Порту" выиграл борьбу за нападающего "Гремио" Пепе, которым интересовался "Зенит"
"Порту" близок к подписанию вингера "Гремио" Пепе, интерес к которому проявлял "Зенит".
Фото: ФК "Гремио"
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