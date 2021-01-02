"Спартак" может включить Кокорина в сделку по Норманну

"Спартак" и "Ростов" могут совершить обмен футболистами.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, "Спартак" может отдать форварда Александра Кокорина взамен на полузащитника Маттиаса Норманна с доплатой от красно-белых.

29-летний Кокорин в текущем сезоне забил два гола и отдал голевую передачу в восьми матчах чемпионата России.

23-летний Норманн в 13 матчах РПЛ забил гол и отдал голевую передачу.

Источник: Чемпионат.

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Теги: Спартак Ростов Кокорин Норманн Российские трансферы
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