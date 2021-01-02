Как сообщает источник, "Спартак" может отдать форварда Александра Кокорина взамен на полузащитника Маттиаса Норманна с доплатой от красно-белых.
29-летний Кокорин в текущем сезоне забил два гола и отдал голевую передачу в восьми матчах чемпионата России.
23-летний Норманн в 13 матчах РПЛ забил гол и отдал голевую передачу.
Источник: Чемпионат.
"Спартак" может включить Кокорина в сделку по Норманну
Фото: ФК "Спартак"
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