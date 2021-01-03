"Если люди плохо справлялись со своей работой, они должны были уйти. Так и произошло. Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве.
Это субъективное мнение? Ничего подобного. Вполне объективное. Посмотрите - на каком месте сейчас идет команда? Игроки стали дороже или нет? Ответы - это оценка работы", - сказал Семин.
Напомним, в конце декабря в московском "Локомотиве" произошло несколько перестановок. С поста генерального директора команды был уволен Василий Кикнадзе, который работал на этой должности с 2018 года. На его место пришел Владимир Леонченко.
Вместо Анатолия Мещерякова, занимавшего пост председателя совета директоров, в клубе будет работать Александр Плутник.
"Локомотив" закончил первую часть чемпионата на 8-м месте, набрав в 19-ти матчах 28 очков.
В Лиге чемпионов железнодорожники заняли последнее место в группе с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом".
Источник: РБ-Спорт
Семин: Кикнадзе и Мещеряков уже не найдут себе место в футбольном содружестве
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказал мнение о возможном будущем для бывших управленцев железнодорожников Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова.
Фото: "Getty Images"
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