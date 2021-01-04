Как сообщает источник, ранее клуб получал от своего титульного спонсора — нефтяной компании "Лукойл" порядка 10 млн евро в год, но теперь за счёт активов одного из акционеров клуба — бизнесмена Вагита Алекперова, являющегося президентом "Лукойла", эта сумма вырастит до 30 млн евро.
В текущем сезоне "Спартак" по итогам 19 туров чемпионата России занимает третье место турнирной таблицы, набрав 35 очков.
Источник: "СЭ".
Источник рассказал, почему финансирование "Спартака" вырастет в три раза
Финансирование московского "Спартака" в ближайшее время увеличится.
Фото: ФК "Спартак"
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