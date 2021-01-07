Губерниев рассказал, что его не возбудило интимное видео с Дзюбой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об интимном видео форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
— Да, я досмотрел его до конца. И у меня никаких эмоций оно не вызвало. А у огромного количества моих знакомых женщин вызвало. Они сказали, что тело хорошее, какой он большой... эээ... молодец. И все о нем помечтали каким-то образом. Но если вы думаете, что видео меня возбудило... нет, не возбудило, потому что я приверженец старой доброй сексуальной ориентации, — цитирует Губерниева "Фонтанка".

Интимное видео с Дзюбой появилось перед игрой чемпионата России с "Краснодаром" (3:1). На нем форвард "Зенита" занимается самоудовлетворением. В клубе после инцидента лишили нападающего капитанской повязки, передав её хорватскому защитнику Деяну Ловрену. В сборной России решили не вызывать футболиста на ноябрьский сбор команды.

В текущем сезоне Дзюба забил 11 голов и отдал пять голевых передач в 17 матчах чемпионата России.

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Теги: Зенит Дзюба Губерниев
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