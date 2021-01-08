— Если в течение двух месяцев не будет погашена задолженность по зарплате и судебные дела продолжатся, наверное, это будет конец и крах. Если у нас к концу января не будет понимания, думаю, это уже будет конец. Пока живем и планируем работать. Мы планируем первый сбор в Крымске, 15 января там собирается команда, пару недель там будем, а дальше будет видно. Если что-то решится, значит решится, если нет – значит будем сниматься, — цитирует функционера ТАСС.
"Тамбов" был основан в 2013 году. В Тинькофф Российской Премьер-лиге клуб выступает с сезона 2019/20. В текущем сезоне стало известно о финансовых долгах клуба. Сообщалось, что команда может объединится с "Кубанью" и переехать в Краснодар.
Сам "Тамбов" матчи чемпионата России проводил сначала на арене в Нижнем Новгороде, а затем в Саранске на "Мордовии Арене", так как стадион "Спартак" в городе не соответствует требованиям Тинькофф Российской Премьер-лиги.
Стало известно, при каком случае снимется с чемпионата России "Тамбов"
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова рассказала о текущем положении дел клубе.
Фото: ФК "Тамбов"
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