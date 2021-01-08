Стало известно, при каком случае снимется с чемпионата России "Тамбов"

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова рассказала о текущем положении дел клубе.
Фото: ФК "Тамбов"
— Если в течение двух месяцев не будет погашена задолженность по зарплате и судебные дела продолжатся, наверное, это будет конец и крах. Если у нас к концу января не будет понимания, думаю, это уже будет конец. Пока живем и планируем работать. Мы планируем первый сбор в Крымске, 15 января там собирается команда, пару недель там будем, а дальше будет видно. Если что-то решится, значит решится, если нет – значит будем сниматься, — цитирует функционера ТАСС.

"Тамбов" был основан в 2013 году. В Тинькофф Российской Премьер-лиге клуб выступает с сезона 2019/20. В текущем сезоне стало известно о финансовых долгах клуба. Сообщалось, что команда может объединится с "Кубанью" и переехать в Краснодар.

Сам "Тамбов" матчи чемпионата России проводил сначала на арене в Нижнем Новгороде, а затем в Саранске на "Мордовии Арене", так как стадион "Спартак" в городе не соответствует требованиям Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гурцкая: надо дать Зареме шанс, в "Спартаке" его стольким проходимцам давали - Гурцкая, Трабукки, например
Источник: Тедеско настаивает на возвращении Мирзова в "Спартак"
Малафеев: 20 млн евро — точно не окончательная стоимость Азмуна 1
ЦСКА U19 возобновил тренировки (фото)
Гурцкая: Кокорин - ведомый игрок. Он не может вытащить "на зубах" - он может играть в комфортных условиях
В "Сочи" пожелали удачи "Астон Вилле", которая сыграет с "Ливерпулем" молодежкой
СМИ: Урунов и Кокорин полетят со "Спартаком" на первый сбор 2
Гурцкая: для "Спартака" было бы большой победой заполучить де Дзерби. Но это тренер другого масштаба
Источнику стало известно, почему Карпин не хочет видеть в "Ростове" Кокорина 2
Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Беневенто"
Стало известно, при каком случае снимется с чемпионата России "Тамбов" 1
Анчелотти, Сульшер, Дайч и Смит поспорят за награду лучшего тренера АПЛ в декабре
Агент Гурцкая: Мостовой может говорить всё, что угодно, потому что ничего другого он и не делает 1
"Реал Мадрид" отправил Кубо в аренду в "Хетафе"
Игроки "Ахмата" совершили больше всех отборов в первой части чемпионата России 1
"Спартак" поздравил с днем рождения экс-голкипера клуба Плетикосу 2
"Урал" забил 50% голов в текущем розыгрыше РПЛ со стандартов
"Манчестер Юнайтед" хотел подписать Триппьера до его 10-недельной дисквалификации
Губерниев — о Дзюбе в политике: он будет как единоросс, а я — как самовыдвиженец, и я его обыграю 9
Арустамян: агенты Шомуродова в тесном контакте со спортдиром "Ювентуса" 1
Стали известны соперники "Крыльев Советов" на первом сборе
Кутепов повторил ролик Ибрагимовича (видео)
Тихонов — о Дзюбе в политике: у спортсменов абсолютная безграмотность. Им там не место 7
22-летняя футболистка, которую исключили из команды, начала заработок интимными фотографиями 5
Источник: агент Гайча ведет переговоры с "Бешикташем"
Матч Кубка Англии "Астон Вилла" - "Ливерпуль" состоится по расписанию, отмены из-за коронавируса не будет
Источник: Гайч может уйти в аренду из ЦСКА в клуб АПЛ 6
Милонов: Дзюба - в политику? Это актер одной роли "18+" формата TikTok 11
Зеедорф: Хабиб Нурмагомедов - настоящая легенда и джентльмен
Карпин - о возможном переходе Шомуродова в "Ювентус": почему нет? Волков бояться - в лес не ходить 1
Все новости
-