Агент Пабло прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Динамо"

Агент Густаво Сабино, представляющий интересы защитника "Бордо" Пабло, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в московское "Динамо".
Фото: ФК "Бордо"
"Это неправда, мы не ведём никаких переговоров с "Динамо". Пабло счастлив в "Бордо" и останется в клубе до конца своего контракта, который истекает летом этого года", - приводит слова Сабино Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 29-летний бразилец провел 13 матчей (все - в стартовом составе) и забил 1 гол. Ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока 8 млн евро.

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Теги: Динамо Бордо Лига 1
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