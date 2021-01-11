- Я считаю, что он проложил мне дорогу к тому, чтобы я сейчас играл в Премьер-лиге. Взял меня 17-летним и просто сделал как вратаря - ментально, психологически, практически. Очень многое мне дал. Как я отнесся к его уходу из ЦСКА? Не ожидал на самом деле. Был немножко в шоке. Мы с ним до сих пор общаемся после моих игр за "Урал". Он подсказывает мне вратарские нюансы, - передает слова Помазуна Matchtv.ru.
Голкипер "Урала" Илья Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, в текущем сезоне провел 17 матчей за клуб из Екатеринбурга, в которых пропустил 20 мячей. 5 встреч Помазун завершил без пропущенных голов. Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников вошел в тренерский штаб "армейцев" в марте 2014 года. В конце декабря 2020 года клуб объявил о непродлении истекающих контрактов с Овчинниковым и ассистентом главного тренера Виктором Онопко.
Голкипер "Урала" Помазун: Овчинников проложил мне дорогу в РПЛ. Не ожидал его ухода из ЦСКА
Вратарь "Урала" Илья Помазун, находящийся в Екатеринбурге в аренде от ЦСКА, рассказал о работе с бывшим тренером красно-синих Сергеем Овчинниковым.
Фото: ФК "Урал"
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