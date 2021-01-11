Точилин: Миладинович мог бы быть в расширенном списке сборной России

Бывший наставник "Сочи" Александр Точилин высказал мнение о возможности попадания в сборную России защитника сочинской команды Ивана Миладиновича.
Фото: Денис Тырин/ТАСС
"С учетом дефицита у нас хороших защитников, шансы всегда есть. Миладинович находится еще в том возрасте, когда можно прогрессировать. Все зависит от того, как он будет поднимать свой уровень футбола, чтобы соответствовать сборной. И, конечно, это напрямую зависит от желания Станислава Черчесова. Думаю, при наличии российского паспорта прямо сейчас - в расширенном списке сборной он бы был", - заявил Точилин.

Ранее защитник "Сочи" Иван Миладинович заявил, что планирует в этом году получить российский паспорт. Сербский футболист стремится попасть в сборную России.

Иван Миладинович перешел в состав "Сочи" в июле 2018 года. В этом сезоне 26-летний футболист провел за сочинцев 17 матчей, в которых забил один гол. Всего за эту команду он сыграл в 72-х матчах, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: Sport24

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Теги: Сочи Миладинович Точилин
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