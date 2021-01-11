Как сообщает источник, высока вероятность того, что к работе на матчах РПЛ вернется судья Михаил Вилков. Напомним, он получил наказание после матча 11-го тура нынешнего сезона "Краснодар" - "Рубин" (3:1).
Также говорится, что арбитры Алексей Сухой и Евгений Турбин после зимней паузы будут работать только в качестве видеоассистентов рефери. Скорее всего, этих судей понизят в ранге минимум до конца чемпионата.
К работе во второй части чемпионата не вернется и ассистент судьи Владислав Назаров. Связано это с его поведением на матче 29-го тура минувшего сезона "Спартак" - "Ахмат" (3:0).
После первой части нынешнего сезона РПЛ лидером является "Зенит". Петербуржцы набрали 41 очко в 19-ти турах. На втором месте идет ЦСКА. "Армейцы" отстают от "Зенита" на 4 очка.
Источник: "СЭ"
Источник: Вилков может вернуться к работе в РПЛ
Футбольный арбитр Михаил Вилков с высокой вероятностью вернется к судейству матчей РПЛ во второй части сезона.
Фото: РПЛ
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