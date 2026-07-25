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Дуран оформил 1+1 за 2 минуты в первом матче за "Бенфику"

Бывший игрок "Зенита" Джон Дуран дебютировал за новый клуб.
Фото: ФК "Бенфика"
Вчера, 24 июля, "Бенфика" провела товарищеский матч с "Белененсешем". Подопечные Марко Силвы одержали разгромную победу со счетом 5:1. На 54-й минуте Джон Дуран забил свой дебютный гол за клуб, на 55-й - отдал голевую передачу на Престианни Джанлуку.

Колумбийский форвард присоединился к команде 20 июля на правах аренды из "Аль-Насра". Соглашение рассчитано до конца июня 2027 года.

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