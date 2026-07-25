Дуран оформил 1+1 за 2 минуты в первом матче за "Бенфику"

Бывший игрок " Зенита " Джон Дуран дебютировал за новый клуб.

Фото: ФК "Бенфика"

Вчера, 24 июля, "Бенфика" провела товарищеский матч с "Белененсешем". Подопечные Марко Силвы одержали разгромную победу со счетом 5:1. На 54-й минуте Джон Дуран забил свой дебютный гол за клуб, на 55-й - отдал голевую передачу на Престианни Джанлуку.



Колумбийский форвард присоединился к команде 20 июля на правах аренды из "Аль-Насра". Соглашение рассчитано до конца июня 2027 года.