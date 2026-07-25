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Глава "Локомотива" оценил перспективы команды в новом сезоне

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился ожиданиями от команды в новом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
Юрий Нагорных рассчитывает, что футболисты "Локомотива" будут прогрессировать в новом сезоне.

"Сегодняшняя команда "Локомотива" очень интересная. Мы видели несколько товарищеских матчей, и мне реально интересно. Я рассчитываю на большую вариативность в составе и верю, что в этом году наши ребята раскроются ещё больше", - сказал Нагорных "Чемпионату".

По итогам прошедшего сезона московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 матчах. Подопечные Михаила Галактионова отстали от "Краснодара", расположившегося на второй строчке, на 13 баллов.

Завтра, 26 июля, красно-зеленые сыграют с грозненским "Ахматом" в рамках первого тура чемпионата. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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