Глава "Локомотива" оценил перспективы команды в новом сезоне

"Сегодняшняя команда "Локомотива" очень интересная. Мы видели несколько товарищеских матчей, и мне реально интересно. Я рассчитываю на большую вариативность в составе и верю, что в этом году наши ребята раскроются ещё больше", - сказал Нагорных "Чемпионату".
По итогам прошедшего сезона московский "Локомотив" занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 матчах. Подопечные Михаила Галактионова отстали от "Краснодара", расположившегося на второй строчке, на 13 баллов.
Завтра, 26 июля, красно-зеленые сыграют с грозненским "Ахматом" в рамках первого тура чемпионата. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.