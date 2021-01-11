Чанов - об уходе Онопко и Овчинникова из ЦСКА: это мнение руководства. У работодателей свое видение ситуации

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал уход из команды Виктора Онопко и Сергея Овчинникова.
Фото: ЦСКА
"Для меня уход Овчинникова и Онопко стал неожиданностью. Казалось, что этого не будет, а оно случилось. Мы с Игорем Акинфеевым встречались 28 декабря, а на следующий день было объявлено, что контракты тренеров продлены не будут. Мне кажется, Игорь и сам об этом не знал.

Это мнение руководства. У работодателей всегда своё видение ситуации. Меня, например, убрали из-за возраста. Это жизнь тренера. Надо быть готовым ко всему", - заявил Чанов.

Напомним, 29 декабря было объявлено, что московский ЦСКА не будет продлевать контракты с тренерами команды Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко. Стороны прекратили сотрудничество.

Сергей Овчинников вошел в тренерский штаб армейской команды в 2014 году.

Виктор Онопко стал помощником тренера ЦСКА в 2009 году.

ЦСКА занимает второе место в таблице Российской Премьер-лиги. В активе команды Виктора Гончаренко 37 очков в 19-ти матчах. Отставание от "Зенита" составляет 4 очка.

Источник: Чемпионат

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Теги: Чанов ЦСКА Онопко Овчинников
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