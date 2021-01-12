"Федун мог зайти после игры в раздевалку и поблагодарить. Он очень переживает за команду, думает о ней круглые сутки - мало таких президентов.
Зарема? Мне кажется, еще ни один человек с ней не общался", - сказал Мирзов.
Срок аренды Мирзова в "Химках" истекает 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ в составе "Химок" 27-летний хавбек провел 8 матчей и забил 4 мяча.
Источник: "Чемпионат"
Мирзов: мне кажется, еще ни один человек с Заремой не общался
Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат "Спартаку", рассказал о президенте московского клуба Леониде Федуне.
Фото: "Чемпионат"
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