"Возможно, люди ради интереса могут заинтересоваться командой на один-три месяца, но не больше. У "Красавы", думаю, ничего не получится. Этот клуб можно сравнить с быстровоспламеняющимся фейерверком. Клуб ярко загорелся, но, на мой взгляд, проживет максимум сезон", - заявил Червиченко.
Напомним, Евгений Савин является ведущим YouTube-канала "КраСава". Ранее он заявил о создании футбольного клуба, который будет выступать в ПФЛ. Состав команды будет сформирован из молодых игроков в возрасте от 16 до 21 года. По словам Савина, он хочет собрать футболистов, которых неоправданно считают бесперспективными.
Сегодня стало известно, что консультировать тренерский штаб клуба Савина будет бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
Источник: RT
Червиченко: на мой взгляд, клуб Савина проживет максимум сезон
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказал мнение, что клуб Евгения Савина "Красава" не сможет долго существовать.
Фото: youtube-канал Глеба Чернявского
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