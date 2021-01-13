Червиченко: на мой взгляд, клуб Савина проживет максимум сезон

Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказал мнение, что клуб Евгения Савина "Красава" не сможет долго существовать.
Фото: youtube-канал Глеба Чернявского
"Возможно, люди ради интереса могут заинтересоваться командой на один-три месяца, но не больше. У "Красавы", думаю, ничего не получится. Этот клуб можно сравнить с быстровоспламеняющимся фейерверком. Клуб ярко загорелся, но, на мой взгляд, проживет максимум сезон", - заявил Червиченко.

Напомним, Евгений Савин является ведущим YouTube-канала "КраСава". Ранее он заявил о создании футбольного клуба, который будет выступать в ПФЛ. Состав команды будет сформирован из молодых игроков в возрасте от 16 до 21 года. По словам Савина, он хочет собрать футболистов, которых неоправданно считают бесперспективными.

Сегодня стало известно, что консультировать тренерский штаб клуба Савина будет бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.

Источник: RT

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Савин Червиченко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Бавария" сенсационно проиграла во 2-м раунде Кубка Германии клубу второй Бундеслиги
"Ювентус" обыграл в дополнительное время "Дженоа", Шомуродов остался в запасе
"ПСЖ" в 10-й раз стал обладателем Суперкубка Франции
Магкеев - о молодежном Евро: сборная России может бороться за высокие места
Червиченко: на мой взгляд, клуб Савина проживет максимум сезон
Лысцов: "Локомотив" занимает не свое место в таблице РПЛ
Нойер догнал Маттеуса по количеству официальных матчей за "Баварию"
Источник: Алексей Березуцкий покидает ЦСКА 1
Игнатьев: говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место - неправильно
Щербаченко возглавил "Минск"
"Локомотив" и "Ростов" проведут контрольный матч на сборах в Испании
Гасперини: в матче с "Кальяри" сыграют те, кто мало играл, в том числе Миранчук
Гвардиола: попросил игроков меньше бегать. В футболе нужно и ходить с мячом 2
"Встреча после отпуска". "Спартак" показал, как прошел медосмотр команды (видео)
Оздоев - о забросах на Дзюбу: как играть, если у соперника 10 игроков сзади? 3
"Атлетико" арендовал Дембеле у "Лиона" с правом выкупа
Оздоев: я бы не сказал, что "Зенит" так сильно провалил Лигу чемпионов 23
ЦСКА предложил за игрока сборной Сенегала Ндао 3 млн евро 1
Бывший игрок "Спартака" Кутин вернулся в "Чертаново"
Источник: агент Пепе прибыл в Европу, чтобы договориться о переходе игрока в "Порту" 1
Футболисты "Краснодара" вышли из отпуска (видео)
"Интер" вышел в 1/4 финала Кубка Италии, переиграв "Фиорентину" в дополнительное время
Стал известен состав "Спартака" на первый сбор в ОАЭ. Кокорин, Урунов и Роша - в списке 8
Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч Кубка Италии с "Кальяри"
Лучший бомбардир молодежки ЦСКА поедет на сборы с основной командой 3
"Байер" объявил о трансфере Фосу-Менса из "Манчестер Юнайтед"
Месси может пропустить матч с "Реал Сосьедадом" из-за повреждения
"Русизмы раздражают не меньше англицизмов". Шмурнов - о запрете заимствованных слов на "Матч ТВ" 9
Три футболиста "Астаны" перешли в "Ротор" 2
Капитан румынского "Вииторула" Янку перешел в "Ахмат" 1
Все новости
-