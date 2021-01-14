"Спартак" не получал предложений по Урунову

Директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал ситуацию по полузащитнику "красно-белых" Остону Урунову.
Фото: Sport24
"По Остону Урунову позиция такая, он поехал на сбор. Будут предложения - будут рассматривать. Предложений на данном моменте нет", - сказал Фетисов.

Ранее была информация, что "Уфа" проявляет интерес к Урунову.

Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" летом 2020 года.

В текущем сезоне РПЛ Урунов в составе "красно-белых" провел 8 матчей.

Источник: Sport24

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Теги: Урунов Спартак Фетисов Российские трансферы
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