"По Остону Урунову позиция такая, он поехал на сбор. Будут предложения - будут рассматривать. Предложений на данном моменте нет", - сказал Фетисов.
Ранее была информация, что "Уфа" проявляет интерес к Урунову.
Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" летом 2020 года.
В текущем сезоне РПЛ Урунов в составе "красно-белых" провел 8 матчей.
Источник: Sport24
"Спартак" не получал предложений по Урунову
Директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал ситуацию по полузащитнику "красно-белых" Остону Урунову.
Фото: Sport24
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!