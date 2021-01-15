— Мы сейчас опять же говорим о каких-то вбросах и фейках! Надо же понимать, что Саша на контракте со "Спартаком". Мы не потянем его условия. Да, теоретически варианты возможны. Все зависит от его желания, — цитирует Федотова "СЭ".
29-летний Кокорин провел в "Сочи" вторую половину сезона 2019/2020. В 10 матчах за сочинский клуб футболист забил семь голов и отдал три голевые передачи. Летом 2020 года Кокорин перешел в "Сочи", за которых забил два гола и отдал голевую передачу в 10 матчах.
Наставник "Сочи": мы не потянем условия Кокорина
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался о слухах про возможное возвращение в клуб нападающего "Спартака" Александра Кокорина.
Фото: РПЛ
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