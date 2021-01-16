В частности, Орещук отметил, что считает переход Кокорина в "Спартак" хорошей сделкой для клуба.
"Считаю, это очень хороший трансфер, хорошая сделка для "Спартака". А почему Кокорин не заиграл — это уже вопросы к тренеру должны быть, а не к Газизову", - заявил Орещук.
Напомним, что Кокорин перешел в "Спартак" летом 2020 года на правах свободного агента, когда гендиректором "красно-белых" был Шамиль Газизов. Впоследствии Газизов покинул клуб.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Кокорин поучаствовал в восьми матчах, в которых забил два гола и сделал один голевой пас.
Источник: Матч ТВ
Орещук: Кокорин - хороший трансфер для "Спартака". Почему он не заиграл - вопрос к Тедеско, а не к Газизову
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался о форварде "Спартака" Александре Кокорине.
Фото: РПЛ
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