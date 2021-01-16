Нжи считает Москву самым красивым городом, который он видел

Нападающий "Динамо" Клинтон Нжи отметил Москву.
Фото: ФК "Динамо"
— Когда услышал о варианте с "Динамо", то не мог даже представить, что столица России так хороша. У меня было немного другое представление. Сейчас же всем говорю: это самый красивый город из всех, что я видел, — цитирует камерунца "СЭ".

27-летний Нжи выступает за московский клуб с лета 2019 года. В текущем сезоне форвард забил три гола в 16 матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги.

"Динамо" после 19 туров чемпионата России идет на шестой строчке турнирной таблицы с 30 очками.

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Теги: Динамо Нжи
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