"Трансфер не все критиковали. Узнав стоимость трансфера - 500 тысяч евро - критиковать перестали. Относительно того, что он займет легионерскую квоту. Да, займет, но тренер там определит ему место, если Хендрикс будет готов играть с первых минут.
Кандидатура Хендрикса обсуждалась и с главным тренером, и с владельцем. Все признали, что у нас такого игрока нет, именно такого чистого опорника. Но опять же все будет зависеть от выбранной схемы на конкретный матч", - сказал Фетисов.
Сегодня "Спартак" официально объявил о переходе в состав команды нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса из нидерландского ПСВ. Как сообщила пресс-служба команды, игрок прошел медосмотр и подписал с "красно-белыми" долгосрочный контракт.
Хендрикс является воспитанником ПСВ. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Всего за этот клуб он сыграл в 239-ти матчах, забив 8 мячей и отдав 17 голевых передач.
За сборную Нидерландов Хендрикс провел один матч.
Источник: "СЭ"
Фетисов: трансфер Хендрикса был согласован с Тедеско и Федуном
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал трансфер Йоррита Хендрикса в московскую команду.
Фото: "Getty Images"
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