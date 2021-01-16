"Очень важный момент по Хендриксу. Сейчас игрок стоит 500 тысяч евро, ему 26 лет. Контракт на 3,5 года.
Его теоретически уже через два года можно будет продать дороже, если все пойдет хорошо. Предпосылки к этому есть. По сути он стоит дороже", - сказал Фетисов.
Йоррит Хендрикс перешел в "Спартак" из нидерландского ПСВ. Сегодня московский клуб подтвердил трансфер футболиста. Как заявила пресс-служба "Спартака", игрок прошел медосмотр и в ближайшее время присоединиться к команде на сборе в ОАЭ.
В нынешнем сезоне Хендрикс провел за ПСВ 16 матчей, не отметившись результативными действиями.
За сборную Нидерландов он провел один матч.
Источник: "СЭ"
Контракт Хендрикса со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал подробности перехода полузащитника Йоррита Хендрикса в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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