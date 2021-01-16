Контракт Хендрикса со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов рассказал подробности перехода полузащитника Йоррита Хендрикса в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Очень важный момент по Хендриксу. Сейчас игрок стоит 500 тысяч евро, ему 26 лет. Контракт на 3,5 года.

Его теоретически уже через два года можно будет продать дороже, если все пойдет хорошо. Предпосылки к этому есть. По сути он стоит дороже", - сказал Фетисов.

Йоррит Хендрикс перешел в "Спартак" из нидерландского ПСВ. Сегодня московский клуб подтвердил трансфер футболиста. Как заявила пресс-служба "Спартака", игрок прошел медосмотр и в ближайшее время присоединиться к команде на сборе в ОАЭ.

В нынешнем сезоне Хендрикс провел за ПСВ 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

За сборную Нидерландов он провел один матч.

Источник: "СЭ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Хендрикс Спартак Фетисов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Неймар заявил, что хотел закончить карьеру игрока
Контракт Хендрикса со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года
"В расположении нашего коуча появились страйкер и мидфилдер". "Факел" подшутил над "Матч ТВ" 1
Скончался бывший футболист ЦСКА Сергей Родин
Хендрикс - о переходе в "Спартак": не терпится сыграть за этот великий клуб 8
Футбольная ассоциация Англии будет следить за соблюдением антиковидного протокола
"Наша новая "четверка". Хендрикс определился с игровым номером в "Спартаке" 2
"Зенит" показал первую тренировку на сборах в ОАЭ (видео)
Фетисов: трансфер Хендрикса был согласован с Тедеско и Федуном 1
Источник: Гайч дал согласие на переход в "Дженоа" 6
Сигурдссон: заряжен и готов к новым вызовам 1
Тедеско: с нетерпением ждем начала работы с Хендриксом 1
"Мы знаем, какую музыку вы ждали". "Спартак" опубликовал видео с Хендриксом 3
Официально: Хендрикс - игрок московского "Спартака" 6
Куман: надеюсь, что Месси сыграет в финале Суперкубка Испании
Московский "Спартак" намекнул на подписание Хендрикса гифкой из сериала "Симпсоны" (видео) 4
Бывший тренер тульского "Арсенала" перешел на работу в "Химки"
Чемпиону не нужно усиление. Почему "Зенит" не делает трансферы? 13
Новичок "Локомотива" Пабло прошел традиционный обряд приветствия (видео)
Футболистки Академии "Крыльев" попросили губернатора создать женскую профессиональную команду. Через 2 года она должна быть у всех в РПЛ 5
Полузащитник "Ниццы", которым интересуется ЦСКА, не включен в заявку команды на предстоящий матч 1
Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Дженоа" 2
"Мы вернулись". Малком опубликовал фотографию с тренировки "Зенита" 9
СМИ: "Дженоа" в продвинутой стадии в переговорах по Гайчу 4
ЦСКА пока не договорился с тренером вратарей сборной Азербайджана
"Тамбов" подтвердил назначение Оганесяна на пост президента клуба 2
Одноклубник Черышева заразился коронавирусом
Гасперини: на мой взгляд, Миранчук со своими характеристиками может заменить Иличича 10
"Зенит" показал фотографии с первой тренировки в 2021 году
"Ростов" назвал третьего соперника на сборах 4
Все новости
-