— Контракт заключен до конца сезона, если условная задача будет выполнена, то контракт продлевается на год. Какая задача? Явно не еврокубки. Сохранение прописки "Уфы" в РПЛ, — рассказал Иванов в интервью Sport24.
Иванов подписал контракт с "Уфой" сегодня. Ранее россиянин на протяжении девяти лет играл за "Ахмат" из Грозного.
"Уфа" после 19 туров чемпионата России идет на 15-й строчке турнирной таблицы с 13 очками.
Иванов рассказал, при каком случае продлится его полугодовой контракт с "Уфой"
Новичок "Уфы" Олег Иванов рассказал детали своего контракта.
Фото: ФК "Ахмат"
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