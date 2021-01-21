Кокорин – не провал селекции «Фиорентины», он может принести пользу

Предполагается, что 25 января Кокорин пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года. Что это? Безумие? Помешательство итальянского клуба, который решил приобрести нападающего, забивающего лишь по огромным праздникам?
«Спартак» выходит в ноль
Прежде чем перейдём к обсуждению ситуации в «Фиорентине», стоит напомнить о последних злоключениях Кокорина. После перехода в «Спартак» перед началом сезона казалось, что форвард получил уникальный шанс реанимировать карьеру после годичного простоя из-за тюремного заключения. Но в «Спартаке» Кокорин превратился в новый символ неудач. Он практически не попадал в стартовый состав, довольствуясь ролью резервиста. А за всю первую часть сезона форвард забил всего два мяча (и то – с пенальти), да отдал одну результативную передачу.
Все это происходило на фоне неприятных слухов о том, что Кокорин не может играть в матчах с «Сочи» и «Зенитом» по имеющимся договорённостям. Довольно много слухов было и о том, что футболист регулярно травмируется из-за действий личного массажиста. Специалиста, к слову, в итоге убрали из «Спартака».
Кокорин покидает Спартак? pic.twitter.com/8S0WhKTgw0— В & М (@Tikhonov_1999) January 21, 2021
В общем, в московском клубе, по всей видимости, были только рады, что на Кокорина появился реальный претендент. «Спартак» получил шанс избавиться от игрока, не оправдавшего надежд, да ещё и получить неплохую компенсацию. Продажа форварда за $3,5 - $5 млн позволяет более-менее выйти в ноль.
«Фиорентина» оказалась в безвыходной ситуации
Реакция в России на переход Кокорина была ироничной. Большинство специалистов и болельщиков не верят, что форвард может принести пользу флорентийцам. Конечно, такой скепсис понятен, учитывая травматичность футболиста и весьма скупую результативность. Но нужно рассматривать вопрос под другим углом. Чтобы понять логику в действиях боссов «Фиорентины», стоит проанализировать ситуацию, в которой оказался новый клуб Кокорина.
Во-первых, нынешняя «Фиорентина» не имеет ничего общего с той La Viola, в которой блистал Габриэль Батистута. Та команда билась в Лиге чемпионов, а перед нынешней стоит лишь одна скромная задача — сохранение прописки в Серии А.
Конечно, «Фиорентина» - не «Парма» и не «Кротоне», которые являются главными кандидатами на вылет, но дела у «фиалок» откровенно плохи. По ходу сезона клуб уже сменил главного тренера, сделав ставку на Чезаре Пранделли. «Фиорентина» очень натужно забивает. В 18 матчах Серии А флорентийцы забили лишь 18 мячей. Хуже дела только у «Пармы».
В общем, «Фиорентина» столкнулась с проблемами в нападении, с защитой всё не так плохо. Естественно, что в такой ситуации клуб начал искать варианты для усиления атакующей линии.
Зимой качественные и важные трансферы — большая редкость. Почти всегда основные сделки происходят летом по окончании сезона. У «Фиорентины» был действительно небольшой выбор. Очевидно, что «фиалки» искали бюджетный вариант. Со свободными агентами сейчас просто беда. Не верите? Посмотрите сами на Transfermarkt. Да, можно было взять Ахмеда Мусу или Сейду Думбия. Есть Халк, который хочет вернуться в Европу, Диего Коста, Даниэль Старридж и Алешандре Пато.
Как известно, Коста хочет вернуться в АПЛ, Халк ищет контракт со множеством нулей, а о Пато и Старридже сложно делать какие-либо выводы. Это ещё больший кот в мешке, чем Кокорин! Конечно, есть и другие варианты, благо свободных агентов очень много, но мы посмотрели на самых известных.
В лице Кокорина «Фиорентина» получила талантливого игрока, который ещё не слишком стар (29 лет), имеет хороший международный опыт, да и обошёлся клубу практически даром. 3,5 млн евро, которые заплатит «Фиорентина», это ничто, фактически речь идёт о свободном агенте.
«Фиалки» совершенно ничем не рискуют. За такие деньги они бы вряд ли нашли какие-то более интересные варианты. Фактически итальянцы оказались в безвыходном положении, команде срочно нужно усиление, а взять его толком негде. Игроки с именем вряд ли захотят пойти в «Фиорентину», которая ведет борьбу за выживание. Выписывать кого-то в аренду тоже тяжело: условные Оливье Жиру или Дивок Ориги не согласились бы на такой переход.
Кокорин. Флоренция. Уже красиво.— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) January 21, 2021
Kokorin. Firenze. Gi? bella. pic.twitter.com/oc1Djy3M6y
Даже если Кокорин окажется неудачным трансфером, «Фиорентина» ничего не потеряет. Продать игрока за те же самые 3,5 млн можно будет всегда. Например, «Сочи» явно бы согласился заплатить такую сумму за футболиста.
Спасёт ли Кокорин «Фиорентину»?
СМИ уже сообщили, что Кокорин будет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Его зарплата составит порядка 1,7 млн евро. Больше – только у Франка Рибери (4 млн) Хосе Кальехона (2,2 млн). Да, с точки зрения статистики и фактов — верно, но нужно понимать, что 1,7 млн – вполне рабочая сумма. Остальные значимые игроки «Фиорентины» получают немногим менее, поэтому разрыв там минимальный. Да и в целом для Серии А суммы не слишком большие.
Очевидно, что «Фиорентине» пришлось предложить такую сумму, учитывая высокую зарплату игрока в «Спартаке». Но ничего страшного здесь нет, суммы не критичные и, опять же, «Фиорентина» ничем не рискует.
Что касается конкуренции, то у «Фиорентины» действительно нехватка атакующих игроков. Так, сейчас в команде есть лишь три номинальных форварда – Душан Влахович, Хосе Кальехон и Кристиан Куаме. При этом Кальехону уже 33, Влаховичу – 20, а Куаме близок к уходу из команды. По данным итальянских СМИ, «Фиорентина» рассматривает довольно щедрые предложения от ряда клубов. Если Кокорину удастся быстро набрать форму, то, вполне вероятно, россиянин сможет занять место в основном составе. Условия в «Фиорентине» для новичка сейчас более чем подходящие и вольготные.
Фото: Sportskeeda, РИА "Новости"