Соболев назвал главное отличие Тедеско от других тренеров

Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, что наставник клуба Доменико Тедеско затягивает с оглашением состава на матч.
Фото: ФК "Спартак"
— Обычно за три-четыре дня до матча тренер наигрывает состав, и на 80-90% понятно, какие игроки выйдут в старте. А у Доменико я перед каждой игрой думаю, что не в составе. Возможно, это и хорошо: стараюсь доказывать, что это я должен попасть в старт, — рассказал футболист в интервью "Чемпионат".

23-летний Соболев в текущем сезоне провел 13 матчей (семь — в стартовом составе) во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

"Спартак" в 19 матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги заработал 35 очков и занимает третью строчку турнирной таблицы.

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Теги: Спартак Соболев Тедеско
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