- Прибавлять мне надо во всем. В игре на линии, больше тащить. Это самое важное для наших якобы тренеров - на игру ногами вне штрафной, например, или даже на выходы не смотрят. В европейском футболе не так, а чтобы попасть в хорошую команду РПЛ, ты должен тащить мячи. В ЦСКА, "Локомотиве" ценится это. Что, Акинфеев на выходах играет, что ли? - передает слова Солдатенко Sports.ru.
Голкипер "Алании" Ростислав Солдатенко в текущем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах (24 - ФНЛ, 1 - Кубок России), в которых пропустил 23 мяча, 11 встреч 23-летний вратарь завершил без пропущенных голов. Ростислав практикует необычную для голкипера манеру игры - при атаках своей команды оставляет ворота и поднимается в линию защиты, что позволяет создавать численный перевес в нападении. В сезоне 2016/2017 Солдатенко, выступавший в ПФЛ за ростовский СКА, забил гол "Чайке" из Песчанокопского ударом от своих ворот.
Вратарь "Алании" Солдатенко: что, Акинфеев на выходах играет, что ли?
Голкипер "Алании" Ростислав Солдатенко высказал критическое мнение о показателях качественной игры вратарей для российских тренеров.
Фото: ФК "Алания"
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