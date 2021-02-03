"Спасайте молодых в первую очередь, их нужно еще продать". Йовичич — о сгоревшем автобусе "Црвены Звезды"

Бывший футболист "Црвены Звезды" Бранко Йовичич вспомнил, как фанаты подожгли чемпионский автобус.
Фото: ФК "Урал"
Из-за чего загорелся автобус? Файер неудачно бросили. Страшно было? Конечно, но потом смешно. Кто-то кричал: "Спасайте молодых в первую очередь, их нужно еще продать". Или еще: "Вот этому помогайте, давайте скорее, по нему есть предложение", — цитирует футболиста "Матч ТВ".

27-летний Йовичич стал игроком "Урала" в сентябре 2020 года. До этого футболист отыграл три года за сербскую "Црвену Звезду", с которой выиграл три чемпионата страны. В период с 2014 по 2017 год выступал в составе пермского "Амкара".

После 19 туров "Урал" с 21-м очком идет на 12-й позиции в чемпионате России.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Урал Црвена Звезда Йовичич
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Талалаев наблюдал за товарищеским матчем "Ахмата" с операторской вышки (фото)
СМИ: "Локомотив" интересуется защитником сборной Белоруссии Печениным
"Уфа" назвала стартовый состав на контрольный матч против "Шкупи"
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России, "Динамо" и "Спартак" сыграют 20 февраля 1
Федун: надеюсь, что Кокорин сумеет произвести хорошее впечатление во Флоренции
Дюков: привлекать европейских арбитров на матчи РПЛ не планируем
УЕФА считает Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России 1
Селюк: Ротенберг думает над завершением карьеры и начале работы функционером 5
"Ростов" подписал контракт с воспитанником "Локомотива"
Максименко: о том, что вместо Реброва основным вратарем сделали меня, узнал от самого Реброва 2
ЦСКА обыграл "Мурсию" в товарищеском матче
"Спасайте молодых в первую очередь, их нужно еще продать". Йовичич — о сгоревшем автобусе "Црвены Звезды" 1
Тедеско: я всегда верю в тренеров соперника. Из-за этого иногда возникают забавные ситуации
Ругани, которым интересовался "Зенит", перешел на правах аренды в "Кальяри"
Дебют Кокорина за "Фиорентину" может быть отложен 10
"Зенит" еще не сделал "Ростову" предложение о выкупе Чистякова
Чернов — о тренировках в ЦСКА: старики иной раз так пихали, что даже не хотелось идти 1
"Что ж там за змеиное логово такое?". Радимов оценил интервью экс-спартаковцев Карреры и Паршивлюка 12
Черданцев: переход на осень-весну осуществлен вовсе не для того, чтобы улучшить выступление в еврокубках 13
Гол племянника Кадырова и дубль Мелкадзе помогли "Ахмату" разгромить "Кызыл-Жаром"
Дивеев получил травму на вчерашней тренировке
Дзюба и Барриос сыграли в футбол фитболом (видео)
Дюков высказался о том, что его продолжают связывать с "Зенитом" 6
Игрок "Барселоны" Роберто 26 раз сдавал положительный тест на коронавирус
ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч с "Мурсией"
Тедеско рассказал, почему вернул Зобнина в середину поля 1
Игрок "Арсенала" Хагуш вошел в тренерский штаб команды по ходу сезона
Максименко: невызов в сборную России вообще не напрягает. Я же не девочка, чтобы обижаться 3
Дюков: руководство РПЛ изучает различные форматы. Если что и менять, то их, а не число участников 5
Арустамян: никогда не был поклонником Навального. Но то, что произошло - печально и грустно 26
Все новости
-