Из-за чего загорелся автобус? Файер неудачно бросили. Страшно было? Конечно, но потом смешно. Кто-то кричал: "Спасайте молодых в первую очередь, их нужно еще продать". Или еще: "Вот этому помогайте, давайте скорее, по нему есть предложение", — цитирует футболиста "Матч ТВ".
27-летний Йовичич стал игроком "Урала" в сентябре 2020 года. До этого футболист отыграл три года за сербскую "Црвену Звезду", с которой выиграл три чемпионата страны. В период с 2014 по 2017 год выступал в составе пермского "Амкара".
После 19 туров "Урал" с 21-м очком идет на 12-й позиции в чемпионате России.
"Спасайте молодых в первую очередь, их нужно еще продать". Йовичич — о сгоревшем автобусе "Црвены Звезды"
Бывший футболист "Црвены Звезды" Бранко Йовичич вспомнил, как фанаты подожгли чемпионский автобус.
Фото: ФК "Урал"
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