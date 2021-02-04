Дюков отметил, что за минувший период РФС удавалось с возрастающей скоростью реализовывать запланированные проекты. По его словам, задача сотрудников организации - как можно раньше знакомить детей с футболом и прививать им любовь к данному виду спорта. Было уделено внимание систематизации занятий футболом в школах, сообщил руководитель РФС.
"За прошедший период РФС удалось заложить фундамент, с нарастающей скоростью реализовывать то, что мы планировали. Для нас важно знать каждого, кто играет в футбол, чтобы удовлетворять его желания и потребности. Ряд проектов мы уже начали реализовывать.
Наша задача — как можно раньше знакомить детей с футболом, прививать им любовь к нашему виду спорта. Как мы и планировали два года назад, уделили внимание систематизации работы футбола в школе", - сказал Дюков.
Источник: Чемпионат
Дюков: РФС с нарастающей скоростью реализовывает то, что планировал
Глава РФС Александр Дюков высказался о деятельности организации в последнее время.
Фото: РИА Новости
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