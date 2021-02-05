Напомним, ранее наставник "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не станет продлевать соглашение с клубом, рассчитанное до конца сезона.
Панов отметил, что ему хотелось бы, чтобы "Спартак" после Тедеско возглавил Арсен Венгер. По его словам, московскому клубу пригодились бы опыт и авторитет Венгера.
"Вместо Тедеско был бы лучше российский или иностранный специалист? Я за Венгера. Если бы он возглавил "Спартак", было бы здорово. Его "Арсенал" играл в атакующий футбол, хорошо оборонялся. А во-вторых, он безработный, ему много лет. Для сегодняшних топ-клубов он, наверное, все-таки уже старенький. "Спартаку" его опыт мог бы пригодиться. Плюс огромный авторитет", - сказал Панов.
Отметим, что последним клубом 71-летнего Венгера был лондонский "Арсенал", который он покинул в 2018 году.
Источник: Спорт день за днем
Панов - о преемнике Тедеско: я за Венгера. "Спартаку" мог бы пригодиться его опыт
Экс-форвард "Зенита" Александр Панов, являющийся болельщиком "Спартака", рассказал, кого хотел бы видеть на посту главного тренера "красно-белых".
Фото: Reuters
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