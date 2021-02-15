- На меня выходили многие клубы. Это были как представители из топ-5 европейских лиг, так и более скромных чемпионатов. Когда хочешь принять верное для карьеры игрока решение, надо выбирать с осторожностью. Думаю, мы сделали все правильно. ЦСКА отличное место для Эмиля на сегодня. Что меня убедило? То, как они проявляли интерес и инициативу, - цитирует Хоффа Sport24.
Напомним, сегодня стало известно о подписании контракта между 21-летним норвежским полузащитником Эмилем Бохиненом и московским ЦСКА. Соглашение будет действовать до конца июня 2025 года. Ранее Бохинен выступал в чемпионате Норвегии, его предыдущим клубом был "Стабек", за который он забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 67 матчах в течение 4 сезонов.
Агент Бохинена: на меня выходили клубы из чемпионатов топ-5. ЦСКА убедил интересом и инициативой
Стейн Хофф, агент норвежского полузащитника ЦСКА Эмиля Бохинена, рассказал об интересе к игроку со стороны других европейских клубов.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!