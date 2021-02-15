ЦСКА бомбит на трансферном рынке: вернули Рондона, взяли перспективного норвежца

Так, сегодня москвичи объявили о переходе форварда Саломона Рондона и полузащитника Эмиля Бохинена.
Рондон — замена Адольфо Гайчу, который так и не смог проявить себя в России, после чего отправился в Италию. Безусловно, именно Гайч должен был стать главной ударной силой москвичей, но выписанный из Аргентины нападающий в силу тех или иных причин оказался не готов к этому статусу.
Сейчас Адольфо уже обживается в «Беневенто», где вполне может заиграть. А ЦСКА сделал ставку на проверенный вариант, который уже хорошо известен в России.
Именно в РПЛ себе имя сделал Рондон. Венесуэлец отлично проявил себя в «Рубине» и «Зените», после чего отправился в Англию. Сейчас таргетмену 31 год, он находится в отличном футбольном возрасте, хоть его и нельзя рассматривать в качестве долгосрочной перспективы.
Из Санкт-Петербурга в Англию, а затем — в Китай
Рондон уходил из «Зенита» не потому, что хотел что-то изменить в карьере, а из-за нового лимита на легионеров в РПЛ. Питерские боссы перехватили у «Спартака» Артёма Дзюбу, а Рондону с его венесуэльским паспортом места в составе не нашлось.
Саломона удалось пристроить в «Вест Бромвич» — клуб, который всегда считался серым промышленным провинциалом в Англии с такой же игрой. «ВБА» заплатил за игрока 17 млн евро.
Венесуэльцу в новой команде было явно тяжело. При Тони Пьюлисе «Вест Бром» играл так, что нападающие за весь матч встречались с мячом считанное количество раз. Естественно, что в такой формации нельзя было ожидать, что Рондон бросит вызов в плане результативности ведущим игрокам. Но он превратился в одного из лидеров команды. В первом сезоне он забил 10 мячей, 9 — в АПЛ.
После быстрой адаптации Рондон должен был заиграть лучше, но в следующем сезоне его результативность упала до 8 мячей, а ещё через год достигла 10 голов. Впрочем, этот сезон стал для Рондона последним в «Вест Броме». «Дрозды» не смогли удержаться в АПЛ, а нападающий явно не хотел переходить в «Чемпионшип». В итоге его арендовал «Ньюкасл».
Сменив «дроздов» на «сорок», Рондон не прогадал. Он здорово сработался с Рафой Бенитесом, который научил венесуэльца играть ещё полезнее. Теперь нападающий не только здорово забивал, но ещё и раздавал передачи (7 ассистов). В итоге его признали лучшим игроком сезона в «Ньюкасле».
Впрочем, затем наступило разочарование. Владелец команды Майк Эшли слишком прохладно отнёсся к достижениям Бенитеса, с которым команда финишировала в середине турнирной таблицы. Бизнесмен отказывался давать деньги на усиление состава, да и Рондона выкупать не стал, хотя за него требовали лишь около 17 млн евро.
Всё это закончилось тем, что Бенитес покинул команду и отправился на заработки в Китай. А затем испанец позвал туда же и Рондона, они воссоединились в «Далянь Ифан».
Несмотря на отъезд в Поднебесную, Рондон не разучился играть и забивать. После этого он приезжал в сборную и даже стал её лучшим бомбардиром. В 83 матчах нападающий в общей сложности забил 31 мяч.
В Китае, имея огромный контракт, Саломон не потерял мотивацию. А теперь, по всей видимости, у него вновь проснулись амбиции. Возвращение в Европу, пусть и в РПЛ, а не АПЛ — шаг в правильном направлении. Сейчас Рондону 31 год, у него ещё есть время на один контракт в топ-лиге.
Наверняка, на решение Рондона повлиял и уход Бенитеса. Рафе в Китае тоже надоело. После карантина и всех сопутствующих событий тренер решил вернуться в Европу. Интересно, воссоединятся ли ещё когда-нибудь Рондон и Бенитес?
В ЦСКА нападающий явно придётся ко двору. У «армейцев» по сути и нет центрфорварда. Фёдор Чалов выполняет принципиально иные задачи. В нынешнем сезоне москвичи неоднократно сталкивались с проблемой взламывания обороны. Вроде бы контроль есть, да только прорваться через построения соперника не удаётся. С помощью Рондона это должно стать проще.
Перспективный вариант в Скандинавии
Ещё один новичок ЦСКА – норвежский полузащитник Эмиль Бохинен. Конечно, это куда менее статусное и известное имя, чем Рондон. Но зато ЦСКА сработал именно на перспективу.
21-летний полузащитник норвежской молодежки пока является загадкой. Но главное, что ЦСКА в этот трансфер вложил минимум средств, поэтому особого риска не будет.
Бохинен всю карьеру провёл в «Стабеке». Там он находился под опекой своего отца, Ларса Бохинена. Папа Эмиля — известный футболист, который в 90-е годы поиграл в Англии.
Что касается сына, то тот прошёл через все молодёжки, а дебютировал за основу в 2017 году. С 2019 года он был стабильным игроком стартового состава своего клуба, а в минувшем сезоне даже выходил с капитанской повязкой.
Бохинен предельно мобилен и работоспособен. Он частенько подключается к атакам, но вовремя возвращается назад. При этом игрок довольно техничен. В двух последних сезонах он забил девять мячей.
В последнее время Бохинен чаще выполнял функции опорника или глубокопосаженного плеймейкера. И проявил себя на этой позиции Эмиль здорово. Его уже около года слухи отправляли в различные клубы. По словам отца футболиста, были варианты в Италии, а также предложения от норвежских грандов. Конечно, хотелось попасть в Серию А, но из-за пандемии коронавируса планы изменились.
За 21-летнего игрока ЦСКА заплатил около 1,5 млн евро. Риски минимальны, а потенциал у игрока велик. В любом случае, трансфер Бохинена выглядит интересно, а дальше посмотрим, станет ли он вторым Норманном или, скорее, Бийолом.