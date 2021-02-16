- Есть у меня одна история. Мы тогда играли еще на старом стадионе и уступили "Уфе". Мы отвратительно выступили, был один из тех дней, когда ничего не получается. И вот Галицкий зашел в раздевалку, злой, пнул какой-то шкафчик и сказал: "Если не хотите играть, я привезу 10 новых футболистов!" Всегда рассказываю эту историю друзьям. Впервые видел его таким злым, - приводит слова Вандерсона ВсеПроСпорт.ру.
53-летний предприниматель, основатель и экс-владелец сети продуктовых магазинов "Магнит" Сергей Галицкий учредил футбольный клуб "Краснодар" в феврале 2008 года. В 2011 году "быки" дебютировали в Российской премьер-лиге, в которой трижды становились обладателями бронзовых медалей. В сезоне 2014/2015 черно-зеленые дебютировали в Лиге Европы, в сезоне 2019/2020 - в квалификации Лиги чемпионов. В текущем сезоне "Краснодар" впервые в истории пробился в групповой турнир ЛЧ и занял третье место в квартете с "Челси", "Севильей" и "Ренном".
Вандерсон: Галицкий пнул шкафчик и сказал: "Не хотите играть - привезу 10 новых футболистов"
Бывший форвард "Краснодара" Вандерсон рассказал о том, как футболисты команды разозлили однажды владельца клуба Сергея Галицкого.
Фото: РБК
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