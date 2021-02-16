Вандерсон: Галицкий пнул шкафчик и сказал: "Не хотите играть - привезу 10 новых футболистов"

Бывший форвард "Краснодара" Вандерсон рассказал о том, как футболисты команды разозлили однажды владельца клуба Сергея Галицкого.

Фото: РБК