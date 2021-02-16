Сенников: считаю, что "Тамбову" нужно сняться с чемпионата и не мучить никого

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о ситуации с "Тамбовом".
Фото: "Советский спорт"
Напомним, ранее сообщалось, что "Тамбов" может сняться с нынешнего розыгрыша РПЛ из-за финансовых проблем. Также в СМИ были сообщения о том, что клубы РПЛ могут отдать "волкам" футболистов в аренду, чтобы помочь доиграть сезон.

Сенников, комментируя ситуацию с "Тамбовом", заявил, что команде нужно сняться с чемпионата.

"Помогать надо, но вопрос, а что будет, если они останутся в РПЛ? Если у команды нет задач на сезон и нет поддержки, какой смысл доигрывать? Можно распустить команду и все. Я считаю, что "Тамбову" нужно сниматься и не мучить никого", - сказал Сенников.

Отметим, что "Тамбов" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: Советский спорт

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Теги: Сенников Тамбов
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